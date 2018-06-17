Поліція відпустила усіх затриманих у Києві на "Марші рівності" (відео)

20:11, 17 червня 2018
Інциденти
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

"Усіх осіб, яких доставили до управлінь поліції, після встановлення анкетних даних та надання пояснень відпустили. У рамках двох кримінальних проваджень слідчі вивчатимуть записи з камер спостереження та відео, розміщене в мережі Інтернет, аби встановити активних учасників сутичок та надати їх діям правову оцінку", - зазначили у поліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з 6 ранку у Києві затримано 57 осіб, які хотіли перешкодити Маршу рівності.

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Теги: #поліція#Марш рівності