Поліція відпустила усіх затриманих у Києві на "Марші рівності" (відео)
20:11, 17 червня 2018Інциденти
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Правоохоронці вивчить записи з відеокамер для надання правової оцінки діям порушників.
Ілюстрація REUTERS
Поліція відпустила усіх осіб, яких було затримано за порушення громадського порядку під час проведення Маршу рівності у Києві.
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Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.
"Усіх осіб, яких доставили до управлінь поліції, після встановлення анкетних даних та надання пояснень відпустили. У рамках двох кримінальних проваджень слідчі вивчатимуть записи з камер спостереження та відео, розміщене в мережі Інтернет, аби встановити активних учасників сутичок та надати їх діям правову оцінку", - зазначили у поліції.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні з 6 ранку у Києві затримано 57 осіб, які хотіли перешкодити Маршу рівності.
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