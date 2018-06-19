У Львові 75-річний чоловік загинув, випавши з вікна на сьомому поверсі

Поліцейські встановили, що львів’янин випав з вікна власної квартири.

У Львові вчора, 18 червня, внаслідок падіння з вікна квартири на сьомому поверсі житлової багатоповерхівки загинув чоловік.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, близько 06.50 надійшло повідомлення, що на вул. Шевченка у Львові з вікна багатоповерхівки випав чоловік, який від отриманих травм помер на місці.

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Поліцейські встановили, що загиблий – 75-річний львів’янин, випав з вікна власної квартири, розташованої на сьомому поверсі будинку.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство з приміткою «самогубство»). Поліцейські встановлюють обставини події.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Святошинському районі столиці, на вулиці Гната Юри в результаті падіння з вікна загинув 4-річний хлопчик. На момент трагедії його мати в сусідній кімнаті одягала інших дітей.