У нардепа Гончаренка в Києві вкрали три велосипеди

Вкрали велосипед самого депутата, його дружини і дитини.

У народного депутата від фракції "Блок Петра Порошенко" Олексія Гончаренка цієї ночі вкрали три велосипеди.

Про це сам депутат повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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"Сьогодні вночі зламали мій гараж. Шукали напевно депутатську машину. Але, облом, депутат виявився незвичайним, машини у мене немає. Зате були 3 велосипеда. Вкрали мій, дружини і навіть сина, дитячий", - повідомив Гончаренко.

"Але, напевно, злодії тепер стали добрими. Пам'ятаєте, як в класичному мультфільмі. «Чого це я раніше злий був, тому що у мене велосипеда не було", - пожартував депутат.

Як повідомляв УНІАН, з-під суду викрали мотоцикл брата нардепа Найєма.