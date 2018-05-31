У нардепа Гончаренка в Києві вкрали три велосипеди
14:18, 31 травня 2018Інциденти
666 0
Вкрали велосипед самого депутата, його дружини і дитини.
Пограбували депутата від БПП Олексія Гончаренко / Фото УНІАН
У народного депутата від фракції "Блок Петра Порошенко" Олексія Гончаренка цієї ночі вкрали три велосипеди.
Про це сам депутат повідомив на своїй сторінці в Facebook.
Читайте такожУ Кривому Розі невідомі напали на депутата міськради, оголошено план "Перехоплення" (фото)
"Сьогодні вночі зламали мій гараж. Шукали напевно депутатську машину. Але, облом, депутат виявився незвичайним, машини у мене немає. Зате були 3 велосипеда. Вкрали мій, дружини і навіть сина, дитячий", - повідомив Гончаренко.
"Але, напевно, злодії тепер стали добрими. Пам'ятаєте, як в класичному мультфільмі. «Чого це я раніше злий був, тому що у мене велосипеда не було", - пожартував депутат.
Як повідомляв УНІАН, з-під суду викрали мотоцикл брата нардепа Найєма.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter