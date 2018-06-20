У Тернополі іноземець спричинив масштабну ДТП: пошкоджено 3 легковики та дві маршрутки (фото, відео)

За даними очевидців, внаслідок зіткнення Audi з маршруткою в останній виникло загорання, яке оперативно загасили.

У Тернополі іноземець спричинив ДТП, внаслідок якого пошкоджено 3 легковики та дві маршрутки.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, громадянин Нігерії, рухаючись по пр. Бандери на автомобілі Audi ТТ на литовській реєстрації, не вибрав безпечної швидкості та безпечної дистанції, допустив зіткнення з автомобілем Dacia, який їхав попереду в попутньому напрямку. Після цього Audi відкинуло на Peugeot Partner, яке їхало в попутньому напрямку в сусідній смузі, а згодом винуватець аварії зіткнувся з маршрутними автобусами №15 та №14.

Поліцейські склали адмінпротокол за ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП) та ст. 126 КУпАП за їзду без водійського посвідчення.

У зв’язку із ДТП в центрі міста було, близько 2 год ускладнено рух транспорту, зокрема, тривалий час простоювали тролейбуси, які не мали змоги об’їхати місце ДТП.

За даними очевидців, внаслідок зіткнення Audi з маршруткою в останній виникло загорання, яке оперативно загасили.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня на трасі Київ-Харків в Полтавській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула дівчина - пасажир автомобіля Audi, який на великій швидкості влетів у відбійник. Водій автомобіля загинув у лікарні.