У Львові жінка потрапила під трамвай та залишилася без ноги

Наразі постраждала перебуває у лікарні у важкому стані.

У Львові на вулиці Княгині Ольги 42-річна жінка потрапила під трамвай. Внаслідок отриманих травм лікарям довелося ампутувати жінці ногу.

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Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міськради, подія трапилась близько 15.00. Під трамвай потрапила жінка, 1976 року народження, мешканка смт. Бориня, Турківського району Львівської області.

За словами лікарів, після операції жінка знаходиться у важкому, але стабільному стані.

"Як повідомив головний лікар комунальної 8-ї міської клінічної лікарні Василь Обаранець, жінку, яка потрапила під трамвай, уже прооперували, вона в реанімації. Її стан важкий, але стабільний, загрози життю немає. Зокрема, жінці провели ампутацію правої ноги", - йдеться у повідомленні ЛМР.

Причини та обставини події наразі з’ясовують.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня в Одесі поламаний трамвай "зірвався" з гори, трощачи все на своєму шляху.