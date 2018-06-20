В Одесі поламаний трамвай "зірвався" з гори, трощачи все на своєму шляху (фото, відео)

Трамвай був несправний і маневровий водій переганяв його в депо, щоб там поставити на ремонт.

Аварія з участю трамвая сталася сьогодні, 20 червня, опівдні на вулиці Балківській в Одесі.

Як пише Думская, трамвай злетів зі спуску Маловського, зніс опору електропередач і пошкодив легковий автомобіль.

За попередніми даними ніхто не постраждав.

Як повідомили виданню в прес-службі "Одесміськелектротрансу", вагон маршруту №15 був несправний, маневровий водій переганяв його в депо, щоб там поставити на ремонт.

"Через нез'ясовані поки причини вагон почав котитися назад, збив опору, поклав мережу. Пасажирів в ньому не було", - відзначили на підприємстві.

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Ремонтні служби оперативно приступили до ліквідації наслідків аварії і швидко прибрали трамвай і стовп. На місці працювала також поліція.

Як передає "Думская", трамвай зачепив автомобіль "Форд", але водій не постраждав. Наслідки аварії оперативно усуваються, проте на Балківської, був ускладнений рух.

У свою чергу співробітники "Одесміськелектротрансу", які побажали залишитися невідомими, кажуть, що аварія могла статися через неробочий акумулятор.

"Старий трамвай, акумулятори давно не працюють, і коли на лінії пропадає подача електроенергії, при непрацюючому акумуляторі всі системи трамвая відмовляють", - пояснив співрозмовник видання.

Відео: Думская Нет

Нагадаємо, в 2010 році на цьому ж місці сталася подібна аварія: під час руху зі спуску у трамвая відмовили гальма, і він пролетів по вул. Маловського, а на повороті перекинувся і впав на автомобіль «Таврія». Водій легковика загинув. Трамвай теж переганяли, і в салоні не було пасажирів.