Вбивство сімейної пари в Харкові: опубліковано відео затримання підозрюваного
14:45, 24 червня 2018Інциденти
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На записі можна побачити синю іномарку, раніше відзняту на фотографіях поліції.
У мережі з'явилося відео з місця затримання підозрюваного у подвійному вбивстві / Скріншот - Youtube, Харків 1654
У мережі з'явилося відео з місця затримання правоохоронцями підозрюваного у вбивстві сімейної пари в Харкові.
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Відеозапис, зроблений авторегістратором, опубліковано на каналі "Харків 1654" відеохостингу Youtube. На ньому можна побачити синю Vovlo підозрюваного, раніше відзняту на фотографіях поліції.
Як повідомлялося, в Харкові поліцейські затримали підозрюваного у подвійному вбивстві і пораненні неповнолітньої дівчини. Тіла застрелених 40-річних чоловіка і дружини, а також їх пораненої 13-річної дитини виявила в квартирі сусідка.
При опитуванні свідків було встановлено, що біля під'їзду будинку знаходився підозрілий автомобіль, який потім поїхав у невідомому напрямку. Вказаний автомобіль було затримано біля станції метро Київська.
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