У Києві затримано патрульного поліцейського, причетного до збуту наркотиків
15:23, 25 червня 2018Інциденти
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В його автомобілі виявлено 100 г амфетаміну.
У Києві затримано патрульний поліцейський, причетного до збуту наркотиків / фото facebook.com/ukrainews
У Києві затримано патрульного поліцейського, причетного до збуту наркотиків.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, перевіряючи інформацію про причетність працівника поліції до збуту наркотиків, правоохоронці провели огляд його автомобіля та виявили пакет, у якому містилося близько 100 г амфетаміну.
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31-річному працівнику поліції повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Готується клопотання до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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