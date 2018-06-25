В його автомобілі виявлено 100 г амфетаміну.

У Києві затримано патрульного поліцейського, причетного до збуту наркотиків.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, перевіряючи інформацію про причетність працівника поліції до збуту наркотиків, правоохоронці провели огляд його автомобіля та виявили пакет, у якому містилося близько 100 г амфетаміну.

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31-річному працівнику поліції повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Готується клопотання до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.