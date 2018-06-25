Вбивство сімейної пари в Харкові: застрелив за борги (відео)

За словами глави Нацполіції в Харківській області, підозрюваний цілеспрямовано йшов вбивати свого друга дитинства.

Розправа над сім'єю в Харкові. 13-річна дівчинка в одну мить залишилася сиротою, але сама вціліла.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

О 10.40 на лінію 102 надійшов дзвінок від жінки, яка сказала, що з балкона побачила ноги дитини в крові у вікні сусідів.

"На місце виїхав екіпаж, який на вулиці Академіка Павлова побачив, що в одній з кімнат лежить труп жінки, чоловіка і дитини. Дитина була ще при свідомості. Викликали "швидку", яка надала допомогу дитині. Її відвезли в дитячу обласну лікарню", - розповів порталу "057.ua" глава Нацполіції в Харківській області Олег Бех.

Сьогодні до дівчинки приставили психологів і слідчих, щоб з'ясувати всі обставини вбивства.

За словами Беха, люди, які проживають в тому будинку, розповіли, як бачили чоловіка з автоматом в руках, впізнали машину, записали номерний знак. Машину знайшли за планом "Сирена".

Водія затримали і відразу взяли під арешт. Йому оголосили підозру за статтею "умисне вбивство" і "замах".

Зараз слідчі готують матеріали в суд, завтра в Київському суді будуть обирати запобіжний захід підозрюваному.

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У машині знайшли карабін і гладкоствольну рушницю, пістолет для стрільби резинами і 200 тисяч доларів, а також патрони, деякі з яких збігалися з гільзами з місця події. На місці виявили 7 гільз.

У чоловіка було 4 кульових поранення, у жінки - близько 6 поранень. У дівчинки було 3 поранення: одне в передпліччя і два - в тазостегновий суглоб.

Сам підозрюваний з січня цього року займався бізнесом. У нього нормальна сім'я, діти, дружина, мати. За словами рідних, останній тиждень підозрюваний перебував у нормальному стані.

17 червня він виїжджав з потерпілим у Рівне, де забрав його сім'ю (доньку і колишню дружину). Там між чоловіками стався скандал, в результаті якого підозрюваний був у важкому моральному стані.

"19 червня він написав у поліцію заяву, що йому може загрожувати чоловік на ім'я Олег. 24 червня, о 10 вечора, де були ще мати і батько загиблих, він виламав двері, залетів у приміщення, де побачив загиблого, і відразу ж його застрелив", - зазначив Бех.

Колишня дружина загиблого намагалася втекти на балкон. Він вистрелив їй у спину. Жінка померла.

Зі слів обвинуваченого, він не хотів вбивати дитину, потрапив в дівчинку випадково. Коли зловмисник побачив, що вчинив все те, що хотів (а він спеціально йшов вбивати), він вибіг з квартири і намагався втекти.

Через 2 години його виявили біля метро "Київська" і затримали.

Основний мотив, який він назвав - потерпілий мав 100 тисяч доларів, які не збирався віддавати.

Загиблий вів скромний спосіб життя, з підозрюваним вони дружили з дитинства.

Сім'я підозрюваного повідомила, що знайдені гроші належали самому обвинуваченому. Можливо, він хотів з ними втекти після вбивства.

Підозрюваний легально займався деревом і поставками м'яса в супермаркети. Раніше він не мав судимостей. Потерпілий теж не був судимим, він займався купівлею і продажем товарів через Інтернет. Вся зброя у підозрюваного зареєстровано офіційно.

Дівчинка сказала поліцейським, що знає вбивцю.

Патрульні побачили машину і з допомогою двох екіпажів заблокували підозрюваного: він не пручався.

За затримання підозрюваного нагрудними знаками пошани нагородили лейтенанта поліції, інспектора роти №1, старшого лейтенанта поліції і поліцейської, які затримали підозрюваного.

За словами затриманого, це була кровна помста за борги.