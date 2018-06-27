У Миколаєві молодий актор кинувся під тепловоз, знайдено передсмертну записку - ЗМІ (фото)

У Миколаїв загиблий нібито приїхав з театром для виступів.

Причиною, що спонукала 26-річного самогубця-актора кинутися під тепловоз в Миколаєві, стало нещасливе кохання.

При загиблому знайшли передсмертну записку, адресовану його подрузі, з якою вони тривалий час жили разом, проте не були розписані. У записці він освідчується своїй подрузі, стверджує, що жити без неї не може. Про це «Новиностям-N» повідомило джерело у прокуратурі.

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За словами джерела, у чоловіка сталася серйозна сварка з дружиною на ґрунті ревнощів. Саме ця обставина і штовхнула його на фатальний крок. У записці також йдеться, що спочатку він хотів кинутися під автомобіль, але потім обрав поїзд.

Як вдалося з'ясувати, загиблий 1992 року народження, прописаний у Харківській області. За деякою інформацією, працював актором у ляльковому театрі. У Миколаїв нібито приїхав з театром для виступів.

До Миколаєва вже приїхала мати загиблого, яка забрала тіло сина, щоб поховати на батьківщині.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігівській області в одному із сіл Бахмацького району виявили застреленим 36-річного режисера і засновника декількох етнофестивалів Леоніда Кантера.