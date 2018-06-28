В Обухові "на живця" зловили маніяка, який невдало "полював" на жінок у парку (відео)
В Обухові поліція затримала 36-річного ґвалтівника, який у місцевому парку атакував двох жертв за один вечір. Його перша жертва, 32-річна жінка, відбилася і втекла, до того ж нападника злякав телефонний дзвінок.
Як повідомляє ТСН, другій жертві ще немає 18 років, вона була у парку на пробіжці. Дівчину врятували люди, які збіглися на крик, а маніяка поліція схопила вночі. Подробиць рейду не розкривають, але свідки кажуть, що ловили на живця - молоду поліцейську.
Ґвалтівником-невдахою виявився місцевий житель, котрий живе з мамою. "Вона мені гроші пропонувала, щоб я її відпустив. А я кажу: не треба, давай хоч переспимо", - розповів він про другу жертву.
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Зараз він в ізоляторі чекає обрання запобіжного заходу. Злочинцю загрожує до 12 років за ґратами, однак є підстави вважати, що він нездоровий психічно. Пом’якшити вирок може й те, що раніше підозрюваний на людей не нападав.
Як повідомляв УНІАН, раніше у Кривому Розі затримали ймовірного серійного вбивцю, який тримав у страху ціле місто. За два тижні там знайшли два трупи дівчат без одягу.