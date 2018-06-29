У київському метро пасажир потрапив під потяг і загинув

Чоловік загинув на станції метро "Лівобережна".

На станції метро "Лівобережна" в Києві пасажир потрапив під потяг. Про це повідомив КП "Київський метрополітен" на своїй сторінці в Facebook. Врятувати потерпілого не вдалося.

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"Станція "Лівобережна". Чоловік потрапив під потяг. Летально", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що рух поїздів вже відновлено.

Як повідомляв УНІАН, у травні в київському метро виявили труп.