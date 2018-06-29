У київському метро пасажир потрапив під потяг і загинув
01:47, 29 червня 2018Інциденти
0 0
Чоловік загинув на станції метро "Лівобережна".
Чоловік загинув на "Лівобережній" / Фото facebook.com/KyivOperativ
На станції метро "Лівобережна" в Києві пасажир потрапив під потяг. Про це повідомив КП "Київський метрополітен" на своїй сторінці в Facebook. Врятувати потерпілого не вдалося.
Читайте такожУ київському метро поліція затримала чоловіка з гранатою
"Станція "Лівобережна". Чоловік потрапив під потяг. Летально", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що рух поїздів вже відновлено.
Як повідомляв УНІАН, у травні в київському метро виявили труп.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter