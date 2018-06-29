У Румунії перекинувся автобус з 60 українцями (відео)
18:15, 29 червня 2018Інциденти
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Унаслідок ДТП трьох дітей доставили до лікарні, а після огляду відпустили.
У Румунії перекинувся автобус з українцями
У Румунії в дорожньо-транспортну пригоду потрапив автобус з громадянами України, які поверталися з відпочинку в Болгарії.
Як повідомляє «ТСН», автобус, у салоні якого було 60 осіб, в основному діти, перекинувся.
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Унаслідок ДТП троє дітей доставили в лікарню, а після огляду відпустили.
У поліції вважають, що ДТП сталося через неуважність водія - 52-річного українця. За фактом травмування людей в ДТП відкрито кримінальне провадження.
Як повідомляв УНІАН, у київському метро пасажир потрапив під потяг і загинув.
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