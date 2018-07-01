У Кривому Розі побили організатора ЛГБТ-маршу

12:36, 01 липня 2018
Інциденти
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На Дніпропетровщині побили гей-активіста / фото - Гей-Альянс Україна

Як повідомляється на сайті організації «Гей Альянс Україна», напад стався біля головного корпусу Криворізького педагогічного університету. Золотченко повертався додому після засідання оргкомітету фестивалю. В рамках фестивалю заплановано, зокрема, проведення маршу рівності в підтримку ЛГБТ. 

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Відзначається, що свідки події відразу ж звернулися до поліції, проте вже через декілька хвилин їм зателефонували з райвідділку, і повідомили, що на місце виїжджати ніхто не збирається, і свідків будуть опитувати безпосередньо у відділенні.

Наразі Борис Золотченко знаходиться в лікарні.

Наголошується, що це вже другий за цей рік напад на активіста. Кримінальне провадження за фактом побиття Бориса в січні було закрито через відсутність підозрюваних.

Нагадаємо, 17 червня в Києві відбувся Марш рівності "Київпрайд". Захід проходив під посиленим контролем з боку правоохоронців.

Противники Маршу рівності, серед яких - націоналісти і релігійні активісти, вранці 17 червня проводили власну акцію протесту. Учасники протесту тримали плакати з гаслами: "Мама-тато - добре, тато-тато - погано" і "Не голосуй за лояльного до ЛГБТ".

Ще до початку акції протести вилилися в зіткнення націоналістів з поліцією на вулиці Володимирській: правоохоронці затримали 57 чоловік, однак у той же день всіх відпустили.

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Теги: #ЛГБТ#активіст