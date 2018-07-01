У Кривому Розі побили організатора ЛГБТ-маршу

Це вже другий за цей рік напад на криворізького гей-активіста.

Близько десятка молодих людей скоїли у Кривому Розі напад на голову оргкомітету фестивалю "КривбасПрайд" Бориса Золотченка.

Як повідомляється на сайті організації «Гей Альянс Україна», напад стався біля головного корпусу Криворізького педагогічного університету. Золотченко повертався додому після засідання оргкомітету фестивалю. В рамках фестивалю заплановано, зокрема, проведення маршу рівності в підтримку ЛГБТ.

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Відзначається, що свідки події відразу ж звернулися до поліції, проте вже через декілька хвилин їм зателефонували з райвідділку, і повідомили, що на місце виїжджати ніхто не збирається, і свідків будуть опитувати безпосередньо у відділенні.

Наразі Борис Золотченко знаходиться в лікарні.

Наголошується, що це вже другий за цей рік напад на активіста. Кримінальне провадження за фактом побиття Бориса в січні було закрито через відсутність підозрюваних.

Нагадаємо, 17 червня в Києві відбувся Марш рівності "Київпрайд". Захід проходив під посиленим контролем з боку правоохоронців.

Противники Маршу рівності, серед яких - націоналісти і релігійні активісти, вранці 17 червня проводили власну акцію протесту. Учасники протесту тримали плакати з гаслами: "Мама-тато - добре, тато-тато - погано" і "Не голосуй за лояльного до ЛГБТ".

Ще до початку акції протести вилилися в зіткнення націоналістів з поліцією на вулиці Володимирській: правоохоронці затримали 57 чоловік, однак у той же день всіх відпустили.