Удар ножем у шию: поліція розповіла подробиці вбивства ромки на Закарпатті
У поліції підтвердили вбивство ромки у Береговому Закарпатської області.
Як дізналось Мukachevo.net у Головному управлінні національної поліції Закарпаття, вони отримали повідомлення про виявлення непритомної ромки на одній із вулиць Берегова ввечері 1 липня.
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На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка дізналась, що 30-річну жінку забрали медики, але через деякий час від поранень у шию вона померла.
У поліції зазначають, що на цьому етапі слідства вони не виявили мотивів вбивства, повязаних із гендерною, расовою чи іншою дискримінацією. Причетних до злочину розшукують.
Раніше ЗМІ повідомляли, що у Береговому на Закарпатті 1 липня невідомі ножем смертельно поранили місцеву ромку.