Весь ліфт залитий кров'ю: у Києві жорстоко вбили жінку (фото)

Через що вбили жінку, невідомо. Зазначається, що версія пограбування відкидається.

У вівторок, 3 липня, у Києві на проспекті Академіка Глушкова, 41, виявили труп жінки. Тіло знайшли у ліфті на 8 поверсі.

За словами поліцейських, мешканці під'їзду виявили тіло жінки без ознак життя, передає "Інформатор".

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Весь ліфт був залитий кров'ю. Загиблою виявилася мешканка цього під'їзду, 1952 року народження. За попередньою інформацією, загиблій завдали множинних ножових поранень й ударів молотком. Криваві сліди тяглися від під'їзду за ріг будинку. У сміттєпроводі було знайдено закривавлений кухонний ніж. Також поліцейські виявили ручку молотка.

Встановлено особу підозрюваного, ним виявився житель цього ж під'їзду, Танасійчук Олександр Дмитрович, 1977 року народження, його розшукують правоохоронці. Чоловік має психічні відхилення.

Як повідомляли ЗМІ, старшого сина екс-нардепа Олександра Ржавського Дмитра знайшли мертвим. За словами батька, його вбили після погроз.