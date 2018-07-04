На Миколаївщині невідомі підпалили лісове урочище
11:28, 04 липня 2018Інциденти
82 0
Пожежа розповсюдилася на площі 6 тисяч кв. м.
У лісовому урочищі на Миколаївщині сталася пожежа / фото ДСНС
У Баловно-Матвіївському лісовому урочищі Новоодеського району на Миколаївщині сталася пожежа.
Як повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій, повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 17:18 3 липня.
"На місці з’ясувалось, що вогонь частково зачепив і молоді насадження, існувала загроза верхової пожежі", - повідомили у ДСНС.
О 18:56 рятувальникам вадалося ліквідувати пожежу на площі 6 тисяч кв. м. Як з'ясували у ДСНС, причина пожежі - підпал.
Як повідомляв УНІАН, 30 червня у селі Рубанівка Херсонської області згоріло 170 гектарів пшеничного поля.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter