У поліції розповіли про стан постраждалих під час конфлікту у сільраді на Рівненщині правоохоронців

В одного з правоохорнців діагностували травми голови, у іншого - пошкодження руки.

На Рівненщині з’ясовано нові подробиці масового конфлікту між правоохоронцями та протестувальниками під час вчорашньої сесії Млинівської селищної ради, під час якої поліція застосувала сльозогінний газ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, наразі з’ясовано, що під час конфлікту постраждало двоє правоохоронців. У 38-річного майора поліції медики місцевої лікарні діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забої та гематоми голови. У інспектора роти поліції особливого призначення – пошкодження руки. Обох правоохоронців після надання необхідної медичної допомоги медики відпустили додому.

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Крім того, на місці події лікарі «швидкої» надавали меддопомогу 20 громадянам з числа активістів. З них майже десять чоловік звернулося після цього до медичного закладу. Після надання допомоги усіх потерпілих також відпустили.

Наразі розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає покарання обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Крім того, проводиться службова перевірка щодо правомірності застосування спеціального засобу, спорядженого речовинами сльозогінної та дратівливої дії.

Як повідомляв УНІАН, на Рівненщині під час конфлікту на сесії селищної ради поліція застосувала сльозогінний газ. Конфлікт виник під час розгляду питання про закриття місцевої гімназії.

Близько 30 місцевих активістів почали прориватися до сесійної зали, яку охороняли поліцейські. Між активістами та працівниками поліції виникла бійка.