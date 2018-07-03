На Рівненщині під час конфлікту на сесії сільради поліція застосувала сльозогінний газ, є постраждалі

Конфлікт, що перерос у бійку, виник під час розгляду питання про закриття місцевої гімназії.

На Рівненщині під час конфлікту, що виник сьогодні, 3 липня, на сесії Млинівської селищної ради, правоохоронці застосували сльозогінний газ – постраждали поліцейські та місцеві активісти.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, конфлікт виник під час розгляду питання про закриття місцевої гімназії.

Близько 30 місцевих активістів почали прориватися до сесійної зали, яку охороняли поліцейські. Між активістами та працівниками поліції виникла бійка.

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«Аби припинити протиправні дії невідомих, поліцейські застосували сльозогінний газ. Під час конфлікту постраждало двоє працівників поліції, їх доставили до медичного закладу. Крім того, медичної допомоги потребували громадяни з числа активістів. Їх кількість та стан здоров’я встановлюється», - зазначається в повідомленні прес-служби поліції.

Наразі конфлікт вичерпано. Поліцейські встановлюють усі обставини події та обіцяють прийняти відповідне рішення.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня у Харкові сьогодні перед початком сесії міськради сталися сутички між працівниками муніципальної охорони та активістами, котрі протестували проти будівництва біля стадіону «Металіст» багатоповерхівки. На першому і другому поверсі будівлі міськради активісти запалили файєри.

Під час сутичок був розпилений сльозогінний газ. Постраждало двоє людей.