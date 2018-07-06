У львівському трамваї помер пасажир
14:20, 06 липня 2018Інциденти
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Зазначається, що найімовірніше чоловік помер природньою смертю.
У Львові у трамваї помер пасажир / фото Львівська міська рада
У трамваї маршруту №7 у Львові, на зупинці вул.Турянського, раптово помер пасажир.
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Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради. Згідно з повідомленням, інцидент стався близько 9.15.
На місце події оперативно прибули медики, які констатували смерть пасажира. Також приїхали працівники поліції та служба безпеки руху ЛКП „Львівелектротранс“. Особу померлого та причини смерті встановлюють.
" Як вдалося з’ясувати, чоловік 1952 року народження віком 66 років і схоже, що він помер природньою смертю або внаслідок захворювання", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 30 травня у Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській на ходу помер водій автобуса.
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