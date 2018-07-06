Вибух міномета на полігоні в Рівненській області: стали відомі імена загиблих військових

15:05, 06 липня 2018
Інциденти
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Трагедія сталася унаслідок вибуху міномета / фото ukroboronprom.com.ua

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Закарпатський обласний військовий комісаріат. 

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За його інформацією, унаслідок інциденту на полігоні загинули:

 - ​капітан Тихоновський Валерій Тимофійович, командир мінометної батареї військової частини А1778, 1978 р.н;

- ​солдат Власов Дмитро Олегович, старший навідник міномета 1 мінометного взводу мінометної батареї військової частини А1778, 1996 р.н;

- ​солдат Пишкар Юрій Юрійович, майстер – номер обслуги 1 мінометного взводу мінометної батареї військової частини А1778, 1975 р.н.

Як повідомляв УНІАН, під час навчань на Рівненському загальновійськовому полігоні загинули троє та отримали поранення дев’ятеро військовослужбовців. Трагедія сталася сьогодні о 5.55 під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою. Рішенням командувача Сухопутних військ ЗСУ навчання призупинено.

На Закарпатті субота, 7 липня, оголошена Днем жалоби через загибель трьох бійців-уродженців області на полігоні на Рівненщині.

Троє військовослужбовців 15 окремого гірсько-піхотного батальйону (один офіцер і двоє бійців), які загинули в ході навчань на Рівненському полігоні, родом із Закарпаття. Двоє із загиблих – мешканці Ужгорода, один – мешканець Перечинського району.

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Теги: #смерть#військові#полігон#Рівненська область