Вибух міномета на полігоні в Рівненській області: стали відомі імена загиблих військових
6 липня під час виконання навчально-бойових завдань на полігоні в Рівненській області загинули троє військових. Стали відомі їхні імена.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Закарпатський обласний військовий комісаріат.
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За його інформацією, унаслідок інциденту на полігоні загинули:
- капітан Тихоновський Валерій Тимофійович, командир мінометної батареї військової частини А1778, 1978 р.н;
- солдат Власов Дмитро Олегович, старший навідник міномета 1 мінометного взводу мінометної батареї військової частини А1778, 1996 р.н;
- солдат Пишкар Юрій Юрійович, майстер – номер обслуги 1 мінометного взводу мінометної батареї військової частини А1778, 1975 р.н.
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