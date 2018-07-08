У Львові внаслідок вибуху гранати загинув чоловік, ще одна людина травмована

Особу чоловіка та всі обставини події встановлюють правоохоронці.

У Львові сьогодні, 8 липня, стався вибух в квартирі житлового будинку, внаслідок чого загинув чоловік, ще одна людина травмована.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції області.

Згідно з інформацією, до Личаківського відділу поліції сьогодні, 8 липня, близько 16.32, надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир житлового будинку на вул. Некрасова у Львові, вибухнув невідомий предмет, внаслідок чого від отриманих травм на місці події загинув чоловік, ще одна людина травмована.

Попередньо встановлено, що в квартирі вибухнула граната. На місці загинув чоловік, тілесні ушкодження отримала жінка, яка перебувала на момент вибуху в помешканні. Постраждалу, дані якої встановлюються, доставлено до лікарні, їй надається медична допомога.

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На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та представники інших служб.

Особу чоловіка та всі обставини події встановлюють правоохоронці.

Як повідомили на «Гарячій лінії Львова», з посиланням на дані ДСНС, вибух стався у будинку за адресою: Некрасова 57/61.

«Вибухнула граната. Загинув чоловік віком 57 років. Також травмовано жінку віком 45 років. Діагноз - осколкові рани травми правого стегна та грудної клітки. Госпіталізована в лікарню швидкої допомоги», зазначається у повідомлені.