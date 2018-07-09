На Одещині туристи опинились в пастці через масштабний зсув ґрунту (відео)

Сотні тонн землі вичавили морське дно за 150 метрів від берега, що призвело до утворення природної коси.

Під містом Южне на Одещині відпочивальники зі Львова, що знаходились на дикому пляжі, лише дивом не постраждали в результаті раптового просіву берегового схилу.

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Як повідомляється у сюжеті ТСН, в результаті масштабний зсуву ґрунту туристи опинились у тимчасовій пастці. Сотні тонн землі вичавили морське дно за 150 метрів від берега, що призвело до утворення природної коси. Дорогу відпочивальникам перегородила величезна вирва.

Аби здолати перешкоду, люди змайстрували переправу з дошок.

У квітні повідомлялось, що прибережній зоні Одеси загрожує новий зсув ґрунту.