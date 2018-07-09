На Одещині туристи опинились в пастці через масштабний зсув ґрунту (відео)

08:39, 09 липня 2018
Інциденти
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Під Одесою величезна вирва відрізала відпочивальників від дороги / Скриншот, ТСН

Під містом Южне на Одещині відпочивальники зі Львова, що знаходились на дикому пляжі, лише дивом не постраждали в результаті раптового просіву берегового схилу.

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Як повідомляється у сюжеті ТСН, в результаті масштабний зсуву ґрунту туристи опинились у тимчасовій пастці. Сотні тонн землі вичавили морське дно за 150 метрів від берега, що призвело до утворення природної коси. Дорогу відпочивальникам перегородила величезна вирва.

Аби здолати перешкоду, люди змайстрували переправу з дошок.

У квітні повідомлялось, що прибережній зоні Одеси загрожує новий зсув ґрунту.

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Теги: #Одеса#зсув ґрунту