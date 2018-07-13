У Миколаєві поліцейський організував нарколабораторію та продавав амфетамін (фото)

Правоохоронцями задокументовано 10 епізодів злочинної діяльності поліцейського та двох його спільників.

У Миколаєві правоохоронці 12 липня припинили діяльність організованої злочинної групи на чолі з поліцейським, яка займалась виготовленням та збутом амфетаміну на території міста.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Миколаївської області, організатором злочинної групи виявився оперуповноважений сектору карного розшуку одного з відділів поліції Миколаєва, лейтенант поліції, який до злочинної діяльності залучив двох місцевих жителів.

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За даними відомства, зловмисники організували в гаражі, розташованому в одному із районів Миколаєва, нарколабораторію, де виготовляли психотропну речовину – амфетамін, а потім збували її місцевим жителям. Правоохоронцями задокументовано 10 епізодів їх злочинної діяльності», - йдеться у повідомленні.

У рамках кримінального провадження правоохоронцями було проведено 7 обшуків, у ході яких у учасників групи вилучено близько 50 грам речовини, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, банківські картки для розрахунків, мобільні телефони, чорнові записи, інгредієнти та обладнання для виготовлення амфетаміну.

Усіх членів організованої злочинної групи затримано в порядку ст. 208 КПК України. Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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