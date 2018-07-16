У Києві в результаті пожежі в хостелі постраждали шестеро осіб (фото)

П’ятеро потерпілих направлені до опікового центру клінічної лікарні.

У Києві в результаті пожежі в хостелі постраждали шестеро осіб.

Як повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві, 15 липня о 19:38 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про виникнення пожежі у двоповерховій адміністративній будівлі на вул. Кибальчича, 11-В.

Горіло приміщення на 2-му поверсі будівлі, що використовувалось як хостел. Пожежу на площі 100 кв. м о 20:17 було ліквідовано.

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«Під час пожежі постраждало 6 осіб. Одна потерпіла від госпіталізації відмовилась, решта були направлені до опікового центру клінічної лікарні», - йдеться у повідомленні.

Причини та обставини виникнення пожежі встановить слідство.