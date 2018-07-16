Вистрілив у рот з автомата: на Донбасі 20-річний військовий наклав на себе руки

15:20, 16 липня 2018
Інциденти
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Військовий вистрілив собі у рот з автомата Калашникова / фото criminal.in.ua

Військовослужбовець операції Об'єднаних сил, що проходив службу у військовій частині на території Костянтинівки Донецької області, наклав на себе руки.

Бійцеві йшов лише 21-й рік. Про цю подію журналістам розповів перший заступник начальника Костянтинівського відділення поліції Артем Кузнєцов, передає місцевий сайт "Знамя індустрії".

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За його словами, самогубство сталося на території військової частини, де служив боєць ООС. До такого відчайдушного кроку хлопця, як повідомили у поліції, підштовхнули проблеми в сім'ї.

Собі в рот з автомата Калашникова хлопець вистрілив після телефонної розмови з членами родини. Зараз всі деталі події розслідує військова прокуратура.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня на Херсонщині вчинив самогубство матрос-контрактник.

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Теги: #Донбас#військовий#самогубство