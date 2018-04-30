Вистрілив у рот: на Херсонщині наклав на себе руки матрос-контрактник
14:25, 30 квітня 2018Інциденти
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Причини суїциду бійця ЗСУ з'ясовує слідче управління поліції Херсонщини.
Військовий вистрілив з автомата / фото УНІАН
На мирній землі Херсонської області загинув ще один український військовослужбовець.
Чоловік скоїв суїцид біля занедбаної ферми, повідомляє "Типовий Херсон".
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27-річний матрос-контрактник з табельною зброєю самовільно залишив тимчасовий табір військової частини біля села Молочне Чаплинського району.
Біля занедбаної ферми він сунув ствол автомата собі в рот і вистрілив, наклавши на себе руки. Медикам залишилося лише констатувати біологічну смерть.
Як повідомляв УНІАН, у Херсонській області поліція встановлює обставини смерті керівника одного з районних підрозділів поліції. Чиновника у нього вдома виявив мертвим один з колег.
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