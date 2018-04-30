Вистрілив у рот: на Херсонщині наклав на себе руки матрос-контрактник

14:25, 30 квітня 2018
Інциденти
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Військовий вистрілив з автомата / фото УНІАН

Чоловік скоїв суїцид біля занедбаної ферми, повідомляє "Типовий Херсон".

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27-річний матрос-контрактник з табельною зброєю самовільно залишив тимчасовий табір військової частини біля села Молочне Чаплинського району.

Біля занедбаної ферми він сунув ствол автомата собі в рот і вистрілив, наклавши на себе руки. Медикам залишилося лише констатувати біологічну смерть.

Як повідомляв УНІАН, у Херсонській області поліція встановлює обставини смерті керівника одного з районних підрозділів поліції. Чиновника у нього вдома виявив мертвим один з колег.

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Теги: #смерть#самогубство#Херсонщина#смерть матроса ВМС