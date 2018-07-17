Колишній голова ДСНС Бочковський повідомив про скоєний на нього замах

За словами екс-голови ДСНС, якого було звільнено в березні 2015 року після порушення проти нього кримінальної справи, замах було скоєно вчора, коли він перебував у себе вдома.

Колишній голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський заявляє, що на нього вчора було скоєно замах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Київського апеляційного адміністративного суду, що розглядає апеляційну скаргу Кабміну на рішення про поновлення Бочковського на посаді голови ДСНС.

Однак суддя сказав, що ця інформація не стосується розгляду адміністративної справи щодо поновлення його на посаді.

Читайте такожКабмін не планує реагувати на рішення суду про поновлення на посаді Бочковського – Аваков

Пізніше Бочковський прокоментував журналістам цю інформацію. Він не став вдаватися в деталі, заявивши, що це є інформація для слідчих, однак розповів, що замах стався вчора ввечері в Броварському районі в селі Рожни, у нього вдома.

Він додав, що викликав поліцію, було зареєстровано його заяву про злочин, на місце виїхала слідчо-оперативна група для проведення першочергових слідчих дій.

Бочковський додав, що пов’язує цей замах з його спробами поновитися на посаді керівника ДСНС.

Також він додав, що замах на нього стався о 20 годині 16 липня безпосередньо у його помешканні.