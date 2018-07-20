Масштабна ДТП на Житомирщині: в області оголошено день жалоби

За даними голови Житомирської ОДА, серед загиблих – двоє дітей.

У Житомирській області 21 липня оголошено днем жалоби через загибель 10 людей внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася сьогодні вранці на автодорозі Київ-Чоп.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич.

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"Аварія на дорозі Київ-Чоп на території Житомирщини. Маршрутка з пасажирами, що прямувала у рівненському напрямку, в’їхала у вантажівку. 10 загиблих у ДТП... Серед них – двоє дітей. 21 липня на Житомирщині – День жалоби за загиблими. Висловлюю співчуття рідним і близьким", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 липня, близько 10.40 на 127 км автодороги Київ – Чоп біля с.Глибочиці Житомирського району внаслідок зіткнення маршрутки та вантажівки загинули 10 людей, ще 10 госпіталізовані.

За попередніми даними, водій автобуса (вірогідно, сполученням Київ – Рівне), рухаючись в напрямку Житомира, скоїв зіткнення з вантажівкою DAF з напівпричепом.