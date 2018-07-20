Смертельна ДТП з громадянами Білорусі на Миколаївщині: водія вантажівки затримали

Чоловік надає пояснення з приводу того, чому він здійснив зупинку на проїжджій частині, та чому не вжив всіх необхідних заходів безпеки під час аварійної зупинки, як того вимагають ПДР.

У Миколаївській області затримано 42-річного водія вантажівки, за участі якої сьогодні на автодорозі Київ-Одеса сталась смертельна дорожньо-транспортна пригода з громадянами Білорусі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

«42-річний водій вантажівки, з якою сталось зіткнення пасажирського мікроавтобуса на трасі Одеса-Київ на території Миколаївської області, затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, чоловік надає пояснення з приводу того, чому він здійснив зупинку на проїжджій частині, та чому не вжив всіх необхідних заходів безпеки під час аварійної зупинки, як того вимагають Правила дорожнього руху.

Читайте такожВ Україні зібралися посилити безпеку на дорогах після сьогоднішніх масових ДТП

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 липня, близько п’ятої години ранку на 289 км автодороги «Київ-Одеса», неподалік смт Криве Озеро Миколаївської області, сталося зіткнення рейсового мікроавтобуса марки Volkswagen, що рухався за маршрутом «Одеса-Гомель», з білоруською реєстрацією, та вантажівки, яка за попередніми даними, стояла з правого боку проїжджої частини.

Внаслідок автопригоди водій та четверо пасажирів мікроавтобуса загинули на місці, ще 12 пасажирів з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені до медичного закладу. За даними поліції, всі загиблі та постраждалі внаслідок ДТП є громадянами Білорусі.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.