ДТП на Житомирщині: дві сестри із дітьми хотіли їхати в іншій маршрутці, але водій умовив - згодом жінки та хлопчик загинули (відео)

Водій посадив хлопчика поруч із собою, хоча це суперечить правилам.

Експерти встановили особи всіх 10 загиблих у п’ятничній ДТП із маршруткою і фурою на Житомирщині. Власника буса вже затримали, поліцейські говорять про незадовільний технічний стан машини, котра перевозила людей.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Валентина Шечук забирає з моргу тіла двох сестер – Антоніна і Світлана зі столиці їхали у село на Рівненщину, де на них чекала вся родина, бо всі планували спільну відпустку. Про жахливу аварію рідні дізналися з телебачення і до останнього сподівалися, що сестри були не в тій маршрутці. "Ми дзвонимо, виклик іде – ніхто не бере. Одна – зразу сказали, що загинула, бо при ній була сумка, а при другій сумка відлетіла", - каже пані Валентина.

ДТП забрала життя 14-річного Павлика, брата студентки Вікторії. Ця родина – двоє дітей, мама і тітка – поверталися з відпочинку на морі. На залізничному вокзалі побачили маршрутку "Київ-Рівне", де було лише три вільних місця. Але водій умовив, що помістяться всі, і посадив Павлика поруч із собою.

"Мама каже: ми не будемо їхати. Та ні, сідайте наперед, ми знайдемо місце хлопчику", - пригадує пасажирка маршрутки Олена Герасимчук. Вона каже, що бус їхав досить швидко, а в момент ДТП вона втратила свідомість і оклигала, коли її витяг із розтрощеної маршрутки якийсь хлопчина.

Читайте також"Дівчина ще метрів 10 переверталася по асфальту": очевидець розповів жахливі подробиці ДТП на Житомирщині

У місиві з тіл і металу вижило дев’ятеро людей, четверо з них у реанімації. Там і син пана Сергія, що їхав на весілля до друга. "Буває, приходить у свідомість, упізнає, а буває, щось говорить не те. Шили лице, підборіддя шили, легені пробило, у животі рідина збирається. Рука ліва переломана", - каже батько постраждалого Сергій Лук’янчук.

Поліція схильна вважати, що винуватцем аварії став водій маршрутки, котрий перевищив швидкість і, не гальмуючи, врізався у фуру, загинув сам і вбив дев’ятьох людей. Уже відомо, що чоловік не мав водійської категорії на перевезення пасажирів, а бусик взяв у друзів.

Власника мікроавтобуса затримали і готуються оголосити про підозру. "Питання до гальмівної системи, є питання до обладнання траспортного засобу, протектори шин абсолютно різні і також не відповідають вимогам, встановлених для транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів. Тобто там є низка порушень", - пояснила керівник відділу звязків з громадськістю ГУ НП у Житомирській області Алла Ващенко.