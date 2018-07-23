Під Києвом поліцейська машина впала у річку, а порушник на мопеді втік (фото)
17:06, 23 липня 2018Інциденти
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У одного з правоохоронців діагностували струс мозку.
Гонитва за мопедом завершилася повним фіаско / Фото facebook.com/dtp.kiev.ua
У Петропавлівській Борщагівці під Києвом 22 липня машина поліції впала в річку Нивка. Так закінчилася гонитва за порушником на мопеді, якому вдалося втекти.
Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook. За словами очевидців, мопед поїхав по пішохідному мосту, а авто поліції з'їхало в сторону - в річку. На місце приїжджали рятувальники та правоохоронці, машину дістали. У одного з правоохоронців діагностували струс мозку.
Гонитва за мопедом завершилася повним фіаско / Фото facebook.com/dtp.kiev.ua
Гонитва за мопедом завершилася повним фіаско / Фото facebook.com/dtp.kiev.ua
Як повідомляв УНІАН, раніше у Ржищеві поліція ганялася по колу за неадекватною дівчиною-водієм.
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