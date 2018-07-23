Під Києвом поліцейська машина впала у річку, а порушник на мопеді втік (фото)

У одного з правоохоронців діагностували струс мозку.

У Петропавлівській Борщагівці під Києвом 22 липня машина поліції впала в річку Нивка. Так закінчилася гонитва за порушником на мопеді, якому вдалося втекти.

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook. За словами очевидців, мопед поїхав по пішохідному мосту, а авто поліції з'їхало в сторону - в річку. На місце приїжджали рятувальники та правоохоронці, машину дістали. У одного з правоохоронців діагностували струс мозку.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Ржищеві поліція ганялася по колу за неадекватною дівчиною-водієм.