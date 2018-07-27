На Прикарпатті атомобіль в’їхав у групу протестувальників, є постраждалі - ЗМІ

За інформацією місцевих ЗМІ, на першому переході водій збив двох чоловіків, які не отримали серйозних ушкоджень.

У ніч проти 27 липня у селі Стецева Снятинського району Івано-Франківської області атомобіль в’їхав у групу протестувальників, які другу добу перекривають рух транспорту.

Про це ТСН.ua повідомили очевидці події.

"Близько 1 ночі трапилась ДТП, де були і постраждалі, оскільки водій продовжував рух, не зважаючи на людей на пішохідному переході", — повідомили протестувальники.

За інформацією місцевих ЗМІ, на першому переході водій збив двох чоловіків, які не отримали серйозних ушкоджень.

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"На другому переході ми повністю його оточили, сказавши, що він не проїде. Після чого водій натиснув на газ і рушив на людей, протягнувши за собою пару метрів двох чоловіків", — розповіли очевидці.

ТСН.ua звернувся до обласної поліції для підтвердження інциденту, наразі обставини з'ясовуються.

Як повідомив один із учасників акції, масове перекриття доріг в населеному пункті пов‘язане з невиконанням обіцянок по виконанню ремонтних робіт щодо дороги сполученням Снятин - Тязів.

Жителі села Стецева 26 липня попри несприятливі погодні умови весь день блокували проїзд, вирішили стояти всю ніч, а також продовжили протест наступного дня.

За словами очевидців, ніхто з місцевої влади не відгукнувся. 27 липня протестувальники планують подавати заяву в райдержадміністрацію та блокувати районну раду.