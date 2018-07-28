Обвал гуртожитку на Житомирщині: інцидент стався через підмивання фундаменту грунтовими та дощовими водами

Створено комісію, що визначить ступінь аварійності будівлі та ухвалить рішення щодо ремонту або демонтажу частини обваленої будівлі.

Будівля студентського гуртожитку у селі Нова Чортория на Житомирщині обвалилась через підмивання фундаменту грунтовими та дощовими водами.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДСНС в Житомирській області.

За попередніми даними, обвал стався через підмивання фундаменту будівлі грунтовими та дощовими водами, внаслідок чого сталось просідання фундаменту та часткове руйнування будівлі.

Сьогодні відбулось позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Любарського району. На засіданні прийнято рішення щодо обмеження доступу до місця руйнування та гуртожитку в цілому для запобігання випадкам мародерства та травмування людей.

Окрім цього, створено комісію, що визначить ступінь аварійності будівлі та ухвалить рішення щодо ремонту або демонтажу третього під’їзду.

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Згідно з уточненими даними, "обвалом зруйновано частину тильної стіни, бічної несучої стіни та 24 житлові кімнати у третьому під’їзді загальною площею близько 330 кв. м. Загроза іншим двом під’їздам відсутня. Всього в третьому під’їзді було 48 кімнат. Загальна кількість житлових кімнат у гуртожитку 225".

На місці події працює оперативна група Управління ДСНС України у Житомирській області та Любарського відділення поліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 6.00 у с. Нова Чортория Любарського району Житомирської області сталося часткове руйнування п’ятиповерхової будівлі гуртожитку державного аграрного технікуму. Загиблих чи травмованих внаслідок події немає.

На момент обвалу студентів у гуртожитку не було, оскільки вони перебувають на канікулах.