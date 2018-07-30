У харківському метро шукали вибухівку

Вибухівки або вибухових речовин на станціях харківського метро виявлено не було.

У Харкові в неділю, 29 липня, пізно ввечері закривали три станції метро через повідомлення про замінування.

Про це повідомляє прес-служба Харківського метрополітену.

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За даними прес-служби, о 21:37 за вказівкою поліції станція метро "Героїв Праці" була закрита для входу та виходу пасажирів. Її відкрили о 22:58.

О 23:00 була закрита станція метро "Студентська", її відкрили о 23:30.

О 23:35 була закрита станція метро "Академіка Павлова", її відкрили о 00:20.

Як пояснили у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області, правоохоронці отримали повідомлення про замінування метрополітену, передає depo.ua. Станції перекривали для обстеження. Вибухівки або вибухових речовин виявлено не було.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня в підземному переході на станції метро "Перемога" в Харкові чоловік розбив колбу з невідомою речовиною. Попередньо - там знаходилася ртуть в кількості до 20 грамів.