У харківському метро шукали вибухівку

09:30, 30 липня 2018
Інциденти
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Три станції харківського метро закривали через повідомлення про замінування/ фото УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Харківського метрополітену.

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За даними прес-служби, о 21:37 за вказівкою поліції станція метро "Героїв Праці" була закрита для входу та виходу пасажирів. Її відкрили о 22:58.

О 23:00 була закрита станція метро "Студентська", її відкрили о 23:30.

О 23:35 була закрита станція метро "Академіка Павлова", її відкрили о 00:20.

Як пояснили у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області, правоохоронці отримали повідомлення про замінування метрополітену, передає depo.ua. Станції перекривали для обстеження. Вибухівки або вибухових речовин виявлено не було.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня в підземному переході на станції метро "Перемога" в Харкові чоловік розбив колбу з невідомою речовиною. Попередньо - там знаходилася ртуть в кількості до 20 грамів.

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Теги: #метро#Харків