На Житомирщині затримали 13-річного рома, підозрюваного у зґвалтуванні та побитті до смерті жінки

Після злочину хлопець поспішно виїхав за межі Черкащини та переховувався на Житомирщині.

На Житомирщині правоохоронці затримали підлітка ромської національності, який підозрюється у зґвалтуванні та побитті до смерті жительки Черкащини.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій поліції Черкаської області, поліцейські встановили місцезнаходження особи, яка причетна до побиття та зґвалтування жительки Тального Черкаської області.

«Ним виявився 13-річний житель Житомирської області, представник однієї з народностей, що разом з родиною тимчасово проживає в Тальному. Його знайшли оперативники на території Житомирської області, де він переховувався у рідних», - зазначають у поліції.

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Там також уточнили, що близько двох тижнів тому до чергової частини Тальнівського відділення поліції надійшло повідомлення, що до Центральної районної лікарні міста Тальне доставлено місцеву жительку з тілесними ушкодженнями та з ознаками зґвалтування, того ж дня від отриманих травм жінка померла.

До розкриття даного кримінального правопорушення крім правоохоронців Тальнівського відділення поліції було залучено співробітників управління карного розшуку. Поліцейські встигли поспілкуватися з потерпілою та встановили особу, яка могла бути причетна до вчинення злочину. Ним виявився 13-річний підліток.

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Як дізнався кореспондент УНІАН від колег, підліток є ромом. Як з’ясували поліцейські, разом з родиною після злочину підліток поспішно виїхав за межі Черкаської області. 13-річний учасник події переховувався від правоохоронців в одному із райцентрів Житомирської області у бабусі. Батько, мати та старший брат підозрюваного переховувалися в одному із сіл Вінницької області. Напередодні їх було запрошено до Тальнівського відділення поліції. Наразі 13-річний хлопець визнав, що мав з жінкою статевий акт, побив її та ледь живою залишив у кущах. Поліцейські перевіряють на причетність до даного кримінального правопорушення інших членів родини неповнолітнього.

За даним фактом слідчими Тальнівського відділення поліції відкрито ряд кримінальних проваджень за частиною 4 статті 152 (Зґвалтування) та частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п'ятнадцяти років.

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