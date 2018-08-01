На Львівщині блискавка вбила чоловіка
14:20, 01 серпня 2018Інциденти
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Загинув чоловік 1968 року народження, обставини події встановлюються.
Ілюстрація / REUTERS
У Львівській області від удару блискавки загинув чоловік.
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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій ГУ Нацполіціі Львівської області, сьогодні, 31 липня, близько 17.40 в поліцію надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Жовківського району під час грози від удару блискавки загинув 47-річний місцевий житель.
На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка встановить, де саме загинув чоловік і всі обставини цієї події.
Раніше під Одесою від удару блискавки загинув хлопець, ще один в реанімації.
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