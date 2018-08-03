У Дніпрі двоє п'яних чоловіків влаштували хаотичну стрілянину, поранивши дівчину (фото, відео)

Як з’ясувалося, стріляниною вирішили розважитися 42-річний чоловік та його 31-річний гість, які святкували день народження. Обидва були у стані сильного алкогольного сп’яніння.

У Дніпрі поліція затримала двох чоловіків, які вчора, 2 серпня, хаотично стріляли з карабіну в повітря на території приватного подвір’я.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області, зловмисники здійснили зі зброї 16 пострілів, один з яких випадково влучив у дівчину, що знаходилася за 500 м від місця події.

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Згідно з повідомленням, куля заділа праву щоку потерпілої. Лікарі «швидкої» надали 26-річній жінці допомогу на місці події. Її життю нічого не загрожує.

Як з’ясувалося, стріляниною вирішили розважитися 42-річний чоловік та його 31-річний гість, які святкували день народження. Обидва були у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Оцінивши серйозність ситуації, поліція оточила квартал в радіусі можливого перебування стрілків. Коли правоохоронцям стало відоме місце перебування злочинців, для їх затримання були залучені спецпризначенці «КОРД». В ході спецоперації після 15-хвилинних перемовин із зловмисниками, останні були затримані правоохоронцями.

Карабін та гільзи вилучені. Наразі триває балістична експертиза.

Відео: Поліція Дніпропетровщини

За даним фактом слідчими Шевченківського відділу поліції. Дніпра відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). За вказаний злочин хуліганам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Ранішен УНІАН повідомляв, що на футбольному матчі чемпіонату Полтавської області серед любителів "Олімпія" – "Колос" в Савинцях сталася стрілянина. Невідомі стріляли з автомата Калашникова.