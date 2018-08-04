У Сумах під потягом загинула телеведуча

Подія сталася 3 серпня близько 18.30 на ділянці залізничної колії «Суми – Суми-Товарна» в районі Блакитних озер та вулиці Героїв Крут.

У Сумах під потягом загинула відома телеведуча місцевої телекомпанії «Академ TV» Юлія Тютченко.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив співробітник відділу комунікації Головного управління Національної поліції України в Сумській області Володимир Крупецьких.

За його словами, подія сталася 3 серпня близько 18.30 на ділянці залізничної колії «Суми – Суми-Товарна» в районі Блакитних озер та вулиці Героїв Крут.

Читайте такожНа Миколаївщині машиністи потяга переїхали жінку, заховали тіло в пакети і викинули в іншому місці

«Компанія, в якій були сумчанка 1987 року народження та її чоловік, відпочивала на природі. Потім жінка вирішила піти додому, а її чоловік залишився відпочивати далі. В результаті сумчанка потрапила під пасажирський потяг, який завдав їй травми, несумісні з життям», – зазначив Крупецьких.

Тютченко багато років була ведучою телекомпанії «Академ TV», але останнім часом перейшла на іншу роботу.