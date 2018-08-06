Ходив по вулицях і кликав на допомогу: у Дніпрі чоловік "пожартував" над другом і дав йому гранату без чеки

Чоловік щосили намагався утримати спусковий механізм боєприпасу і кликав на допомогу. Зловмисник, який пожартував над своїм приятелем, сунувши йому в руки боєприпас, затриманий.

У Дніпрі вчора, 5 серпня, співробітники патрульної поліції надали допомогу чоловіку, який ходив по вулицях, тримаючи в руках гранату без чеки.

Як повідомили УНІАН в управлінні патрульної поліції Дніпра, чоловік посварився з приятелем, який дав йому в руку гранату і висмикнув чеку.

Чоловік, щосили намагаючись утримати спусковий механізм боєприпасу, кликав по допомогу. На місце прибули поліцейські, вибухотехніки і «швидка». Довколишній квартал було оточено правоохоронцями. Один з поліцейських обхопив руки чоловіка з гранатою своїми, щоб утримати спусковий механізм гранати. Після цього було вирішено обмотати руки скотчем, щоб запобігти вибуху.

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Через кілька хвилин вибухотехніки вилучили гранату. Виявилося, що зовні її корпус був схожий на бойову гранату Ф-1, проте всередині не виявилося вибухової речовини - тротила.

Під час розслідування інциденту поліцейські з'ясували адресу власника гранати. Бійці спецпідрозділу КОРД оточили територію біля будинку зловмисника, після чого його було затримано.