Ходив по вулицях і кликав на допомогу: у Дніпрі чоловік "пожартував" над другом і дав йому гранату без чеки
У Дніпрі вчора, 5 серпня, співробітники патрульної поліції надали допомогу чоловіку, який ходив по вулицях, тримаючи в руках гранату без чеки.
Як повідомили УНІАН в управлінні патрульної поліції Дніпра, чоловік посварився з приятелем, який дав йому в руку гранату і висмикнув чеку.
Чоловік, щосили намагаючись утримати спусковий механізм боєприпасу, кликав по допомогу. На місце прибули поліцейські, вибухотехніки і «швидка». Довколишній квартал було оточено правоохоронцями. Один з поліцейських обхопив руки чоловіка з гранатою своїми, щоб утримати спусковий механізм гранати. Після цього було вирішено обмотати руки скотчем, щоб запобігти вибуху.
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Через кілька хвилин вибухотехніки вилучили гранату. Виявилося, що зовні її корпус був схожий на бойову гранату Ф-1, проте всередині не виявилося вибухової речовини - тротила.
Під час розслідування інциденту поліцейські з'ясували адресу власника гранати. Бійці спецпідрозділу КОРД оточили територію біля будинку зловмисника, після чого його було затримано.