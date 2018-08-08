Невідомі у масках та з битами розгромили кафе в Одесі

Чоловіки увірвалися до приміщення кафе та розпилили сльозогінний газ.

В Одесі невідомі у масках увірвалися до приміщення кафе, розташоване у Приморському районі міста, розпилили сльозогінний газ та розтрощили битами продукцію.

Читайте такожНа Одещині схопили грабіжників харківської ювелірки (фото, відео)

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.

"На спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що до приміщення одного з кафе, яке розташоване на території Приморського району міста, зайшла група невстановлених осіб в масках. Чоловіки застосували речовину сльозогінної дії, після чого битами пошкодили продукцію і штовхнули одну із працівниць закладу", - йдеться у повідомленні.

Наразі поліція проводить заходи для встановлення та затримання зловмисників. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня у центрі Києва в ресторані на бульварі Лесі Українки сталася стрілянина.