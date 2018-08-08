Невідомі у масках та з битами розгромили кафе в Одесі
В Одесі невідомі у масках увірвалися до приміщення кафе, розташоване у Приморському районі міста, розпилили сльозогінний газ та розтрощили битами продукцію.
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Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.
"На спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що до приміщення одного з кафе, яке розташоване на території Приморського району міста, зайшла група невстановлених осіб в масках. Чоловіки застосували речовину сльозогінної дії, після чого битами пошкодили продукцію і штовхнули одну із працівниць закладу", - йдеться у повідомленні.
Наразі поліція проводить заходи для встановлення та затримання зловмисників. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
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