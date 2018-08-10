У Києві водій Uber побив пасажирку

16:53, 10 серпня 2018
Інциденти
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Постраждала внаслідок нападу водія наразі у лікарні / фото autonews.com.ua

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Про це повідомив заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків на своїй сторінці у Facebook.

Постраждалою виявилася дружина друга Шимківа. За його словами, жінку доставили до лікарні. Інцидентом вже займаєтсья поліція. 

"Сьогодні дружину мого друга побив водій Uber. Людина в клініці Шалімова, поліція займається справою", - йдеться у повідомленні заступника глави АП.

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Теги: #Uber#водій#побиття