Наразі побита водієм жінка перебуває у лікарні.

У Києві водій Uber побив пасажирку, він завдав їй ударів по голові. Інцидент стався у п'ятницю, 10 серпня, близько 13-ої години.

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Про це повідомив заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків на своїй сторінці у Facebook.

Постраждалою виявилася дружина друга Шимківа. За його словами, жінку доставили до лікарні. Інцидентом вже займаєтсья поліція.

"Сьогодні дружину мого друга побив водій Uber. Людина в клініці Шалімова, поліція займається справою", - йдеться у повідомленні заступника глави АП.