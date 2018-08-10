У Києві водій Uber побив пасажирку
16:53, 10 серпня 2018Інциденти
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Наразі побита водієм жінка перебуває у лікарні.
Постраждала внаслідок нападу водія наразі у лікарні / фото autonews.com.ua
У Києві водій Uber побив пасажирку, він завдав їй ударів по голові. Інцидент стався у п'ятницю, 10 серпня, близько 13-ої години.
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Про це повідомив заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків на своїй сторінці у Facebook.
Постраждалою виявилася дружина друга Шимківа. За його словами, жінку доставили до лікарні. Інцидентом вже займаєтсья поліція.
"Сьогодні дружину мого друга побив водій Uber. Людина в клініці Шалімова, поліція займається справою", - йдеться у повідомленні заступника глави АП.
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