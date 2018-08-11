На Дніпропетровщині ліквідували мережу онлайн-порностудій

У якості «моделей» зловмисники використовували жінок із малозабезпечених родин і неповнолітніх дівчат.

Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України припинено діяльність організованого злочинного угруповання, члени якого створили у Кривому Розі розгалужену мережу Інтернет-порностудій.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що місцеві мешканці налагодили нелегальний бізнес із виготовлення та реалізації фото- та відеоматеріалів порнографічного змісту.

У якості «моделей» зловмисники використовували жінок із малозабезпечених родин і неповнолітніх дівчат. За попередньою інформацією ділки також розповсюджували серед «працівниць» наркотичні речовини. Відзняті матеріали вони публікували на спеціалізованих Інтернет-ресурсах.

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Наразі організатору та одному із активних учасників організованого злочинного угруповання оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 301 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, причетних до нелегального бізнесу.

Операція із викриття зловмисників проводилася спільно з Головним управлінням Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області.