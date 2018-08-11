У Харкові стався вибух газу в багатоповерхівці, постраждали п'ятеро людей

Пожежники врятували п'ять осіб, з них троє дітей, евакуювали - 12.

У Харкові стався вибух газу у багатоповерховому житловому будинку, за медичною допомогою звернулись п'ять осіб.

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Як повідомили в Головному управлінні ДСНС у Харківській області, 11 серпня о 15:21 на номер «101» надійшло повідомлення про вибух у дев’ятиповерховому будинку, розташованому за адресою вулиця Танкопія, 11\2.

Рятувальники на місці встановили, що горить квартира на першому поверсі будинку та балкон на другому поверсі. «Зі слів сусідів, відчувався різкий запах газу та було викликано аварійну газову службу. Під час обстеження працівниками газової служби під’їзду відбувся вибух», - зазначили у відомстві.

Внаслідок пожежі у квартирі вибито вхідні двері, вікна, балконна рама, пошкоджено зовнішню бетонну плиту балкону та двері під’їзду. Несучі конструкції не зруйновано. Пожежу, площею 35 кв м, ліквідували о 16:11. Попередня причина пожежі - вибух природного газу.

Пожежники врятували п'ять осіб (з них троє дітей), евакуювали 12 осіб (з них троє дітей) з верхніх поверхів.

До співробітників швидкої медичної допомоги звернулись п'ять осіб із незначними різано-осколковими ранами. Допомога надана на місці, від госпіталізації відмовились.