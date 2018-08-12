В окупованому Криму побили та пограбували колишнього кримського прем'єра Франчука - ЗМІ (відео)

За словами екс-посадовця, з його сейфів вкрали приблизно мільйон рублів, 137 тисяч доларів та чимало золота.

В анексованому Криму в ніч з 9 на 10 серпня побили та пограбували колишнього прем'єр-міністра Криму, колишнього народного депутата України Анатолія Франчука.

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Як повідомляє місцеве «Кримське інформаційне агентство», близько двох годин ночі до будинку Франчука увірвалися невідомі, зв'язали та побили його, а також відкрили три сейфи, викравши велику суму грошей.

«Я ліг спати близько першої ночі, заснув. Приблизно близько двох годин ночі увірвалися кілька людей. Скільки саме їх було, я в темряві не бачив. Але троє тримали мене. Можливо, їх було більше. Мені зв'язали руки і ноги, один тримав пов'язані руки, другий –ноги, а третій бив по голові, по ногах. Потім на ганчірку налили якусь рідину, поклали на обличчя, мабуть, щоб я вирубився», — розповів екс-чиновник журналістам.

Близько дев`ятої ранку побитого і зв'язаного Франчука знайшов його водій, який прийшов на роботу.

За словами колишнього прем'єра, з його сейфів вкрали приблизно мільйон рублів, 137 тисяч доларів і чимало золота.

Анатолій Франчук народився 8 березня 1935 року в с. Володимирівка Вінницької області. Народний депутат України 2, 3 і 4 скликань, обіймав посаду прем'єр-міністра Криму в 1994-1996 та 1997-1998 роках.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму російські силовики затримали представника Меджлісу кримськотатарського народу Ленура Аблязімова після проведення обшуків у його будинку.