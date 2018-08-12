На Сумщині прикордонники зі стріляниною зупинили автомобіль, що проривався через кордон з РФ (фото, відео)

Водій кинув пошкоджене кулями авто та втік.

У Краснопільському районі Сумської області прикордонники зірвали спробу незаконного переміщення через державний кордон товарів із Росії, зі стріляниною зупинивши автомобіль, що намагався незаконно прорватись до України.

Читайте такожНа Львівщині в рейсовому автобусі з Польщі знайшли 25 пневматичних гвинтівок та 100 тисяч набоїв

Як повідомляє прес-служба ДПСУ, 11 серпня прикордонний патруль, який ніс службу неподалік від кордону в районі селища Грабовське, помітив автомобіль «УАЗ», який почав рухатися від кордону в тил України.

Під час затримання водій не виконав законні вимоги прикордонного наряду щодо зупинки авто та намагався здійснити наїзд на прикордонника. Аби все ж таки зупинити правопорушника, прикордонним нарядом було здійснено попереджувальні постріли вгору, на що водій не реагував та продовжував рухатися далі. З метою затримання правопорушника військовослужбовець наряду здійснив постріли з АК-74 по колесах автомобіля.

Зазначається, що в результаті було ушкоджено одне із коліс авто. Водій на великій швидкості намагався продовжити рух, проте зрозумівши, що не втече, покинув автомобіль та втік.

Оглянувши транспортний засіб, прикордонники виявили в ньому близько півсотні тюків з одягом. Крім цього, в автомобілі знаходилися коробки з біжутерією та наручними годинниками. Попередньо встановлено, що затриманий вантаж було незаконно переміщено з території Росії на територію України.

Наразі автомобіль разом з вантажем передано співробітникам поліції. Тривають оперативно-пошукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до правопорушення.

Раніше повідомлялось, що в Закарпатській області контрабандисти скоїли напад на прикордонника Мукачівського загону. Злодії побили офіцера та вистрілили йому у спину з травматичного пістолета.