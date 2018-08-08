На Закарпатті контрабандисти побили та підстрелили прикордонника

Прикордонники зафіксували поблизу населеного пункту Великий Бичків спробу контрабанди за допомогою квадрокоптера.

У Закарпатській області контрабандисти скоїли напад на прикордонника Мукачівського загону. Злодії побили офіцера та вистрілили йому у спину з травматичного пістолета.

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Як повідомляє прес-служба ДПСУ, правоохоронці зафіксували поблизу населеного пункту Великий Бичків спробу нелегального переміщення товарів за допомогою літальних апаратів.

«Під час несення служби наряд, очолюваний начальником прикордонного підрозділу, зафіксував політ квадрокоптера з території Румунії в Україну. Аби викрити місця можливого злету та посадки безпілотника прикордонники відстежували його переміщення. Невдовзі охоронці кордону зафіксували його посадку на території одного з помешкань», - зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що в цей час до офіцера ДПСУ підбігли троє чоловіків та почали наносити йому удари. Один з нападників вистрелив прикордоннику у спину з травматичної зброї.

На місце викликали поліцію. Двох нападників затримано, особа третього наразі встановлюється. Також вилучено травматичну зброю, з якої, імовірно, стріляли у офіцера.

Інформацію про скоєння злочину внесено до ЄРДР.

Раніше повідомлялось, що прикордонники посилюють охорону кордону на Закарпатті.