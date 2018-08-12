На Житомирщині в озері потонули двоє 10-річних хлопчиків

Усі обставин трагічної події встановлюють правоохоронці.

У Житомирській області в озері потонули двоє 10-річних хлопчиків.

Про це повідомляє прес-служба Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.

Зазначається, що 12 серпня близько 12 години дня до працівників поліції надійшло повідомлення про те, що на водоймі в с. Оленичі Овруцького району потонуло двоє дітей.

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«На місці події з’ясувалося, що 16-річний хлопець, проходячи повз озеро, помітив у воді неподалік від берега тіла дітей. Юнак одразу кинувся у водойму і по черзі дістав їх, але на жаль, вони були вже без ознак життя. Загиблими виявилися двоє хлопчиків 2008 року народження, мешканці сусіднього с. Хлопляни», - йдеться у повідомленні.

Усі обставин трагічної події встановлюють правоохоронці, додали у відомстві.