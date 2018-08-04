На Сумщині СБУ затримала працівника виправної колонії на збуті наркотиків (фото)

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру.

В Сумській області співробітниками Служби безпеки України (СБУ) під керівництвом прокуратури було викрито начальника одного з відділень Роменської виправної колонії, який систематично поставляв ув’язненим наркотики.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Правоохоронці встановили, що посадовець проносив до виправного закладу заборонені предмети та наркотики і збував їх засудженим. Кошти ділок отримував від родичів ув’язнених на банківський рахунок. Розмір грошової винагороди за кожну таку "передачу" становив близько двох тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Після чергової спроби пронести на територію колонії близько 140 грамів канабісу, зловмисника було затримано співробітниками СБУ.

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"Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії", - уточнюється в повідомленні прес-центру.

Нагадаємо, що в Івано-Франківській області СБУ викрила двох братів наркоторговців, які налагодили виробництво і збут наркотичних засобів.