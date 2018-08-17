Прокуратура направила до суду справу щодо киянина, який закликав до розправи над бездомними тваринами

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно 43-річного киянина за заклики до розправи над бездомними тваринами.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці прокуратури Києва у Facebook.

«Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №10 слідчим відділом Шевченківського управління поліції ГУ НП України в м. Києві завершено досудове розслідування стосовно 43-річного киянина за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 300 КК України (виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості)», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що згідно з висновками експертизи, яка проводилась в межах даного кримінального провадження, публічні виступи та висловлювання вказаної особи кваліфіковано як такі, що пропагують культ насильства та жорстокості до бездомних тварин, заклики до їх вбивства та підбурювання інших осіб до скоєння подібних дій.

На даний час сторони у кримінальному провадженні ознайомились з матеріалами досудового слідства та обвинувальний акт відносно вказаної особи скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті.